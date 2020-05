Emerson Palmieri in orbita Inter, Marotta lo voleva giÃ  alla Juventus – TS

Emerson Palmieri in orbita Inter, Marotta lo voleva già alla Juventus – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” scrive che l’Inter ha Emerson Palmieri come opzione per la fascia sinistra. Marotta lo stima da anni.

JUVENTUS ATTENTA – Emerson Palmieri è un nome che piace a molti sul mercato. Età giusta, qualità, esperienza internazionale. La Juventus lo ha nel mirino da anni. Quando è andato al Chelsea l’italobrasiliano è stato davvero a un passo dal firmare proprio coi bianconeri. Se non si fosse infortunato poco prima infatti, nel giugno 2017 sarebbe passato da Roma a Torino.

CHELSEA DISPOSTO – Oggi Emerson da Londra verrebbe via di corsa. Ci sono incomprensioni con tecnico e società, voglia di mettersi in mostra soprattutto a portata di mano dal ct azzurro Mancini. In casa Chelsea non si registrano particolari chiusure a una sua cessione. E di conseguenza nemmeno particolari tira e molla sul prezzo.

MAROTTA IN AGGUATO – Oltre alla Juventus, occhio all’Inter. Chi era l’ad bianconero quando nel 2017 il club aveva prelevato Emerson dalla Roma? L’attuale ad nerazzurro, Beppe Marotta. Uno che ha già dimostrato con Sensi di non perdere di vista i suoi pupilli. E Conte conosce direttamente Palmieri per averlo allenato al Chelsea sei mesi nel 2018.