Emerson Palmieri avanza: richiesta specifica di Inzaghi all’Inter, contatti – Sky

Emerson Palmieri tre giorni fa ha vinto la Champions League col Chelsea, ma nella prossima stagione potrebbe giocare con l’Inter. Il giornalista Manuele Baiocchini, nel corso dell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24, dopo aver parlato di Conte (vedi articolo) si è soffermato sulle richieste di Inzaghi.

CHI SI MUOVE? – Così Manuele Baiocchini: «Cessioni? Achraf Hakimi, in questo momento, è l’unico perché è l’unico che ha veramente grande mercato. Pensare che l’Inter abbia rifiutato sessanta milioni fa capire che può accettarne ottanta: questo sistemerebbe il club e darebbe più respiro, con maggiore manovra nel mercato in entrata. Anche per trattenere gli altri giocatori, come Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Nicolò Barella. All’Inter piacciono Emerson Royal, che il Barcellona riprenderà dal Betis, ed Emerson Palmieri che piace a Simone Inzaghi. È una sua richiesta specifica, ci sono stati già contatti: non costa poco, ma è un giocatore che piace».