Emerson Palmieri allontana le voci: «Mercato? Ora solo Europeo»

Emerson Palmieri – esterno sinistro del Chelsea e della nazionale italiana – è uno degli obiettivi accostati all’Inter per il mercato. Il giocatore, però, in conferenza stampa (vedi articolo) ha voluto allontanare ogni voce di trasferimento almeno fino al termine dell’Europeo.

VOCI RINVIATE – Emerson Palmieri è uno degli obiettivi dell’Inter per la fascia sinistra. Il giocatore, però, al momento non vuole affatto pensare al mercato: «Per me è un sogno poter disputare l’Europeo, è sempre stato uno dei miei obiettivi. Non sono ancora soddisfatto però perché voglio dare il mio meglio e vincere. Mercato? Da mesi si parla del mio ritorno in Italia, ma adesso non voglio nemmeno pensarci. La mia testa è al presente, al giocare l’Europeo e a fare di tutto per vincerlo».