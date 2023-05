El Shaarawy occasione di mercato, l’Inter ci pensa! Duello col Milan – TS

Stephan El Shaarawy potrebbe lasciare la Roma a fine stagione. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport il “Faraone” è un profilo che piace sia all’Inter che al Milan

DUELLO – Stephan El Shaarawy, a fine stagione, potrebbe rappresentare un’occasione di mercato a fine stagione. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport la volontà dell’esterno, che ha il contratto in scadenza a giugno, quella di restare alla Roma, Ma al momento nessun dirigente giallorosso ha approcciato l’entourage del calciatore per mettere le basi per un’eventuale rinnovo.. Di questo scenario potrebbero approfittare Inter e Milan: il club nerazzurro, negli ultimi anni, ha aumentato la presenza italiana in rosa. Inoltre, negli ultimi due anni, il calciatore si è disimpegnato in più ruoli da trequartista, a seconda punta, fino ad arrivare ad esterno a tutta fascia in un modulo simile al 3-5-2 adottato da Inzaghi. Il fattore Italia conta anche per il Milan, pronto a riportare a Milanello il calciatore.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini