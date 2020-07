El Chiringuito TV: Messi-Inter, tre motivi per sperare nel colpo

La clamorosa suggestione di vedere Messi all’Inter si alimenta di nuovi elementi ogni giorno. Dalla Spagna filtrano nuove indiscrezioni e tre elementi che autorizzano l’Inter a sognare

Secondo “El Chiringuito TV”, in Spagna, al Barcellona devono stare molto attenti perché l’Inter ha deciso di fare sul serio per quanto riguarda Lionel Messi. Si fa riferimento alla grande potenza economica di Suning per la quale non sarebbe un problema garantire un alto ingaggio all’attaccante argentino, soprattutto se hanno deciso di pianificare un vero e proprio progetto intorno al numero 10 argentino. In Spagna affermano che in casa Suning siano convinti di poter convincere Messi a rompere con il Barcellona per tre motivi, il fatto che il giocatore non abbia ancora rinnovato il suo contratto, i suoi rapporti col presidente Bartomeu ridotti ai minimi termini e il fatto che in Spagna non si senta protetto anche alla luce degli ultimi problemi col fisco.