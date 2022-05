Ekitike, l’ultimo nome nuovo l’attacco dell’Inter. Chi è e dove gioca – CdS

L’Inter prepara la sfida di domani contro l’Empoli con i nerazzurri che devono vincere per mettere pressione al Milan. Intanto si parla di calciomercato con un nome nuovo spuntato per l’attacco dei nerazzurri: Ekitike del Reims.

PROFILO – L’Inter punta a chiudere nel migliore dei modi la stagione attuale programmando, inevitabilmente, quella del prossimo anno. Le più grandi manovre sembrano essere in attacco con i nerazzurri che preparano una mezza rivoluzione. L’ultimo nome che si è aggiunto alla lista è quello di Ekitike, attaccante 19enne del Reims. Secondo il Corriere dello Sport, il giovane centravanti francese è un nome ideale per ringiovanire la rosa nerazzurra senza abbassarla di qualità. Ma quanto costa? Per il gioiellino che ha segnato 9 reti in Ligue 1 quest’anno, le cifre del Reims non sono basse anche se, il fatto che sia fermo da un paio di mesi per un problema alla coscia, potrebbe far abbassare le pretese.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno