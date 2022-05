Ekitike, ipotesi Inter lontana. Romano: «Hugo farà presto la sua scelta»

Hugo Ekitike, attaccante del Reims accostato anche all’Inter (vedi articolo), potrebbe avere un futuro non a tinte nerazzurre: due club in corsa.

INDISCREZIONE – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Romano sul futuro di Hugo Ekitike, attaccante del Reims accostato anche all’Inter. “Giorni chiave per il futuro di Hugo Ekitike, dovrebbe lasciare Reims dopo un’ottima stagione. Il Newcastle sta ancora lavorando per ingaggiarlo dopo le trattative a fine gennaio, sperando ora di battere il Borussia Dortmund in gara. Ekitike farà presto la sua scelta sul futuro“.

Fonte: Twitter Fabrizio Romano