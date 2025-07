Ederson top-player per l’Atalanta! La valutazione alta – Sky

Per la cessione di Hakan Calhanoglu la situazione è ancora ferma. L’Inter deve valutare le alternative, la prima è Ederson dell’Atalanta. C’è però un grande problema, gli aggiornamenti da Manuele Baiocchini su Sky Sport.

SOSTITUTI – La situazione in casa nerazzurra a centrocampo è abbastanza confusa. Il turco attende l’addio verso la patria, il club però non cede e vuole ottenere ciò che già chiede al Galatasaray. Manuele Baiocchini dà gli ultimi aggiornamenti sulle possibili alternative osservate dalla dirigenza: «Calhanoglu è una di quelle storie che potrebbe prendere la svolta da un momento all’altro nei prossimi giorni. Arriva l’offerta importante, il calciatore accetta e allora l’Inter magari potrebbe decidere di cederlo con un’offerta congrua per il cartellino. Il rapporto è incrinato dopo le parole di Lautaro Martinez e Giuseppe Marotta di settimana scorsa. Ederson è un nome che sicuramente piace all’Inter, ma l’Atalanta chiede tanti soldi. Chiede 55 milioni di euro e la fa da top-player come fatto con Koopmeiners o i grandi giocatori che hanno lasciato il club negli ultimi anni. L’altro giocatore che piace è Rovella, ma ha la clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Se non si arriva a quell’offerta la Lazio non lo cede perché non lo può sostituire»