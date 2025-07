Ederson, Rios, Frendrup: Inter prepara la spesa per il centrocampo – CdS

Ederson, Richard Rios, Marten Frendrup: sono questi i principali nomi su cui l’Inter sta concentrando la sua attenzione in vista della possibile partenza di Hakan Calhanoglu. La situazione.

IL PUNTO – Ederson non è l’unico giocatore sondato dall’Inter per il suo centrocampo. Sono vari i profili che i nerazzurri stanno monitorando in considerazione di un possibile trasferimento di Hakan Calhanoglu al Galatasaray. Tutto, infatti, dipende dalla direzione che assumerà l’affare di mercato che vede coinvolto il numero 20 nerazzurro, la cui volontà sarebbe quella di tornare in Turchia. L’Inter non si oppone alla sua cessione, ma chiede una cifra intorno ai 30-35 milioni di euro per farla avvenire. In caso di cessione, attenzione ai nomi di Richard Rios del Palmeiras e Morten Frendrup del Genoa.

Inter, da Ederson a Frendrup: una differenza sostanziale

LA DIVERGENZA – Se per Ederson l’Inter dovrebbe sborsare una somma pari a 60 milioni di euro, diverso sarebbe il discorso sui dossier legati a Rios e Frendrup. Con un valore di mercato intorno alla metà, il colombiano e il danese rappresentano degli obiettivi di mercato il cui acquisto è decisamente più concretizzabile rispetto al caso del brasiliano. Evidente, poi, un altro elemento di cui tener conto quando si approccia al tema: la totale rigidità dei Percassi in sede di contrattazioni. Motivo per cui sarebbe molto difficile riuscire a strappare Ederson all’Atalanta tramite l’inserimento di una contropartita o la riduzione graduale del prezzo a seguito di un intenso lavoro diplomatico.

Fonte: Giorgio Coluccia – Corriere dello Sport