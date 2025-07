Ederson, la prima scelta dell’Inter: una strategia per convincere l’Atalanta

L’Inter continua a guardare con grande interesse a Ederson, centrocampista brasiliano dell’Atalanta, individuato come la primissima scelta per rinforzare la mediana in caso di cessione di Calhanoglu. Il giocatore ha convinto tutti per personalità, fisicità e duttilità tattica, e rappresenterebbe un profilo ideale per il centrocampo di Chivu. Ma convincere il club bergamasco non sarà semplice.

LA STRATEGIA – L’Atalanta, infatti, parte da una valutazione di circa 45 milioni di euro, e non ha alcuna intenzione di fare sconti, soprattutto considerando che il giocatore è reduce da una stagione di altissimo livello, culminata con la conquista dell’Europa League. Per aprire una trattativa, servirebbero condizioni economiche precise e vantaggiose per la Dea. In questo contesto, l’Inter sa che per arrivare a Ederson sarà necessario attivare una catena di cessioni strategiche. La più significativa sarebbe quella di Calhanoglu, su cui resta forte l’interesse dell’Al Hilal, disposto ad accontentare le richieste economiche del turco con un’offerta triennale da 20 milioni l’anno.

Ederson obiettivo dell’Inter se Calhanoglu dovesse partire

OPERAZIONI IN USCITA – Ma non solo: potrebbero rivelarsi decisive anche le uscite di Yann Bisseck, Sebastiano Esposito (che piace alla Fiorentina), Aleksandar Stankovic (seguito dal Club Brugge) e Kristjan Asllani. Se queste operazioni andassero in porto, l’Inter avrebbe le risorse necessarie per tentare l’affondo su Ederson. In Viale della Liberazione si lavora con cautela ma anche con convinzione: il brasiliano è il profilo ideale per raccogliere l’eredità tecnica e carismatica di Calhanoglu. La pista è complicata, ma non impossibile. L’Inter studia le mosse giuste per trasformare un sogno in realtà.