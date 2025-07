Ederson obiettivo numero uno se parte Calhanoglu: si lavora per finanziare l’affare

L’Inter continua a pianificare il mercato in entrata, ma prima dovrà risolvere alcuni nodi in uscita. Il più delicato riguarda Calhanoglu, il cui futuro è sempre più in bilico. Ederson è il primo nome in cima alla lista dei desideri della dirigenza nerazzurra per sostituire il turco.

IN USCITA – Hakan Calhanoglu è finito nel mirino dell’Al Hilal di Inzaghi, pronto a offrirgli un maxi contratto e a soddisfare le richieste economiche dell’Inter. Ma al momento non sono arrivate offerte ufficiali e, soprattutto, le cifre che circolano, intorno ai 15 milioni di euro, non soddisfano affatto la società nerazzurra. Fino ad ora, la strategia nerazzurra è stata improntata sulla tempestività, come dimostrano i movimenti anticipati per Sucic, Luis Henrique e Bonny, già messi sotto contratto per rafforzare la rosa in vista della nuova stagione. Ma ora è il momento di calibrare bene le mosse, in attesa degli incastri decisivi.

SOSTITUTO – Da Viale della Liberazione sono stati chiari: per iniziare a trattare, servono almeno 30 milioni, cifra necessaria anche per reinvestire immediatamente sul sostituto designato, Ederson dell’Atalanta, da tempo in cima alla lista dei desideri della dirigenza. Il brasiliano è considerato il profilo ideale per raccogliere l’eredità tecnica e tattica di Calhanoglu, ma la sua valutazione è alta: non meno di 40-45 milioni di euro, secondo quanto filtra da Bergamo.

Ederson per sostituire Calhanoglu, ma servono altre uscite

DA FINANZIARE – Per questo motivo, l’Inter dovrà finanziare l’operazione attraverso altre cessioni. In uscita ci sono diversi giovani di prospettiva, a cominciare da Sebastiano Esposito, per cui la Fiorentina è pronta a mettere sul tavolo circa 7 milioni di euro. Un’altra pedina importante potrebbe essere Aleksandar Stankovic, che ha mercato soprattutto all’estero: il Club Brugge lo segue con interesse e potrebbe arrivare a offrire fino a 10 milioni. Per Ederson, l’Inter è disposta ad aspettare. Prima, però, servirà chiudere la questione Calhanoglu e trovare le risorse necessarie. Solo allora l’assalto al centrocampista dell’Atalanta potrà entrare nel vivo.