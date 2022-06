Ederson, non solo Inter: anche un altro club di Serie A lo vuole (e una big europea) – CdS

Ederson potrebbe lasciare la Salernitana per fare un definitivo salto di qualità tra i big. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dopo questa stagione il calciatore è stato richiesto non solo dall’Inter, ma anche da altri club in Europa.

IN EUROPA – L’impatto di Ederson alla Salernitana è stato fondamentale per la salvezza. Dopo la sua straordinaria stagione, il calciatore brasiliano ha attirato l’interesse non solo dell’Inter in Serie A, ma anche della Roma. La dirigenza giallorossa ha chiesto informazioni per il talento ex Corinthians. Su di lui, però, non ci sarebbero solo club di Serie A. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, anche il Paris Saint-Germain qualche settimana fa era intenzionato a investire ben venticinque milioni per acquistarlo.

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida

