Ederson molto vicino all’Atalanta, Inter tagliata fuori: le cifre − GDM

Ederson è vicinissimo all’Atalanta. La Dea sta per chiudere l’affare per il centrocampista brasiliano con l’Inter, a questo punto, tagliata fuori. Le cifre dell’operazione

VICINISSIMO − Ederson è molto vicino a vestire la maglia dell’Atalanta. Alla Salernitana 15 milioni di euro più una contropartita tecnica. Si parla di Lovato. A riportarlo Gianluca Di Marzio durante il programma Speciale Calciomercato su Sky Sport. Inter, a questo punto, tagliata fuori. I nerazzurri stavano pensando al giocatore per rinforzare il proprio centrocampo in caso di uscita in mezzo.