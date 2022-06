Ederson, l’Inter ci pensa: due opzioni al vaglio. Atalanta seria rivale − Sky

Ederson è un giocatore a cui l’Inter sta pensando per rafforzare il proprio centrocampo. I nerazzurri hanno posto sul tavolo due opzioni ma c’è anche da registrare la concorrenza forte dell’Atalanta

CONCORRENZA − Ederson è un nome che piace all’Inter. Il centrocampista della Salernitana, arrivato a gennaio, ha contribuito alla salvezza del club granata. Come riporta Alessandro Sugoni, di Sky Sport, l’Inter sta ragionando su due opzioni. Bloccarlo in vista della prossima stagione oppure prenderlo già adesso sfruttando l’uscita di qualche centrocampista in rosa. Non si tratta, comunque, di un affare semplice anche perché c’è da battere la concorrenza molto agguerrita dell’Atalanta.