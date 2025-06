Ederson in cima alla lista dell’Inter! Costi e alternative – TS

Ederson rappresenta uno dei possibili sostituti di Hakan Calhanoglu, centrocampista che potrebbe lasciare l’Inter nella prossima sessione estiva di mercato. I costi non appaiono proibitivi.

IL NOME – È Ederson il preferito dell’Inter in caso di cessione di Hakan Calhanoglu. Il brasiliano, che all’Atalanta si è consacrato come uno dei registi più apprezzabili per qualità e quantità nel calcio italiano e internazionale, è infatti in cima alla lista della dirigenza nerazzurra per l’eventualità in cui il turco dovesse lasciare il Club nella finestra estiva di calciomercato. Al momento non esiste una trattativa avviata per la cessione di Calhanoglu in Turchia o in Arabia, ma il susseguirsi di voci relative a tali interessamenti invita i nerazzurri a guardarsi attorno con estrema attenzione.

Ederson e non solo: l’Inter guarda anche ad altri profili di spessore internazionale

ALTERNATIVE – Oltre ad Ederson, il cui valore di mercato si aggira intorno ai 40 milioni di euro, l’Inter ha sondato il terreno anche per Morten Hjulmand. Il centrocampista dello Sporting Lisbona, visto in Serie A con la maglia del Lecce, rappresenta la principale alternativa di “spessore internazionale” presa in considerazione dalla dirigenza nerazzurra. Più lontano, invece, il nome di Angelo Stiller, la cui annata allo Stoccarda lo ha reso come uno dei registi più desiderati a livello internazionale. Nel suo caso, a differenza di quelli precedenti, appare complicato chiudere l’affare per una cifra intorno ai 40 milioni di euro.

Fonte: Federico Masini – TuttoSport