Ederson, Inter in allerta? Ancora accese le sirene dell’Arabia Saudita!

Sul taccuino dell’Inter compare il nome di Ederson, ma per l’affondo concreto occorre aspettare. Nel frattempo, però, qualcuno dall’Arabia Saudita continua a mettere gli occhi sul centrocampista brasiliano.

IL CENTROCAMPO – Tra i calciatori che l’Inter ha messo nel mirino nel corso di questa finestra estiva di mercato, Ederson occupa certamente un posto di primo piano. Il brasiliano dell’Atalanta piace particolarmente ai nerazzurri, che con lui andrebbero a rinforzare il centrocampo. Reparto in cui, tra l’altro, è ancora tutto in bilico, considerando la particolare situazione legata a Hakan Calhanoglu, uno dei principali pilastri. Ottenere il calciatore ventiseienne, però, non è tra le imprese più semplici per l’Inter, considerando l’alta valutazione che ne fa l’Atalanta (60 milioni di euro).

Ederson nel mirino dell’Inter, ma in Arabia Saudita…

PISTA ARABA – Proprio per via della cifra importante, prima di fiondarsi concretamente su Ederson l’Inter deve valutare attentamente e aspettare le eventuali uscite dei suoi calciatori. Nell’attesa di ‘fare cassa’, però, qualcun altro potrebbe fiondarsi sul brasiliano, molto ambito anche all’estero. Proprio su questo pone l’attenzione Matteo Moretto, l’esperto di mercato che aggiorna sulla situazione attraverso un video pubblicato sul canale Youtube di Riccardo Romano. Secondo le ultime indiscrezioni, le sirene arrivate dall’Arabia Saudita all’inizio del mercato per Ederson non si sono mai del tutto spente. Ci sono ancora alcune squadre in Medio Oriente che sono interessate al centrocampista e, per questo, monitorano la sua situazione. Nulla di concreto ancora, ma certamente un dettaglio da tenere in considerazione per l’Inter.