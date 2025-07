Ederson se parte Calhanoglu? Inter deve fare i conti con super richiesta – Sky

Ederson rappresenta uno dei nomi in cima alla lista dell’Inter nel caso in cui sia ceduto Hakan Calhanoglu in estate. Per arrivare al brasiliano, sarebbe necessario un esborso economico molto importante.

LA SITUAZIONE – Ederson piace moltissimo alla dirigenza e allo staff tecnico dell’Inter, ormai ciò non è un mistero. Le prestazioni realizzate con continuità dal calciatore brasiliano nelle ultime stagioni, tanto in Italia quanto in Europa, lo rendono una figura estremamente interessante per la compagine nerazzurra. Poter disporre di una pedina del genere, nel proprio scacchiere, rappresenterebbe un valore aggiunto per nulla secondario nell’ottica delle ambizioni dell’Inter nella prossima stagione. Il problema, però, concerne la barriera di natura economica eretta dall’Atalanta per lasciarlo partire nella finestra estiva di mercato.

Ederson, per l’Inter un ostacolo da superare: il tema

FATTORE ECONOMICO – Come riferito da Emanuele Baiocchini a Sky Sport, l’Inter deve necessariamente misurarsi con una richiesta economica molto elevata da parte dell’Atalanta. I bergamaschi chiedono tra i 55 e i 60 milioni di euro per la cessione del brasiliano, una cifra ritenuta in linea con quanto dimostrato dal classe 1999 con la maglia nerazzurra. L’Inter, dal canto suo, è consapevole che solo dopo un passaggio preliminare – ossia la cessione di Hakan Calhanoglu – si potrà pensare di affondare il colpo per il brasiliano. Con un sacrificio di natura economica che, laddove dovesse essere effettivamente realizzato, risponderebbe a una convinzione precisa: da Ederson dovrà partire la ricostruzione del centrocampo nerazzurro.