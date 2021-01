Éder torna all’Inter? Contatti con gli agenti per il clamoroso ritorno – Sky

eder

Éder potrebbe clamorosamente tornare all’Inter. Gianluca Di Marzio, nella prima puntata dell’anno di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha subito notizie sui nerazzurri per il mercato che ha aperto ufficialmente oggi.

ACQUISTO IN FAMIGLIA – Completa a sinistra Gianluca Di Marzio: «A proposito di Inter, poi parleremo delle uscite. Ma si parla tanto di questo attaccante, che potrebbe andare a completare l’organico con la partenza di Andrea Pinamonti. L’ultima valutazione che la società sta facendo, l’ultima idea viste le difficoltà economiche, sarebbe quella di riportare in Italia Éder Citadin Martins. È già sotto contratto con la proprietà Suning, si trova in Cina. C’è stima di Antonio Conte nei confronti di Éder. Ripeto: è un’opportunità che l’Inter sta facendo, perché rileverebbe il contratto che ha in Cina di cinque milioni lordi. In Cina c’è un salary cap di tre milioni, quindi Éder deve partire. L’Inter ha contattato gli agenti per avere il gradimento del giocatore. Gli altri nomi fatti non scaldano la dirigenza».