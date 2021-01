Eder-Inter, discorso non fatto ma semplice: il punto della situazione

Éder Citadin Martins Inter

PUNTO – Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”, l’Inter sta puntando a Eder, ex nerazzurro e sempre nell’orbita Suning. Si starebbe pensando dunque all’attaccante del Jiangsu Suning. Un profilo che Antonio Conte conosce, avendolo allenato in Nazionale, che stima e che può avere le caratteristiche giuste per fornire un rinforzo in più in un attacco, dove Andrea Pinamonti andrà via. Un discorso non fatto, ma che sarebbe eventualmente anche semplice con una proprietà che è la stessa. E l’Inter andrebbe a trovare una soluzione per un giocatore che ha anche voglia di tornare a giocare in Serie A.