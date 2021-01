Eder in stand by, altri due club di...

Eder in stand by, altri due club di Serie A interessati all’ex Inter

Éder Citadin Martins Inter

Eder, accostato all’Inter a inizio mercato invernale, la situazione ad oggi sembrerebbe essere in stand by. Il calciatore però interessa ad altri due club in Serie A.

DUE CLUB – Eder, situazione in stand by con l’Inter, sua ex squadra. I nerazzurri potrebbero pensare a lui probabilmente gli ultimi giorni di mercato per poter rinforzare l’attacco in vista della lotta scudetto. L’ex Sampdoria però interessa anche ad altri due club in Serie A, in particolare Benevento e Udinese. I friulani al momento sembrerebbero il club più interessato all’italo-brasiliano, soprattutto qualora Kevin Lasagna dovesse essere ceduto dal club.