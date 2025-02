Ecco Zalewski all’Inter: tutte le cifre! E un candidato decade – CdS

L’Inter ha ufficializzato nella notte l’arrivo di Nicola Zalewski, che potrebbe già essere convocato per il derby col Milan. Intanto, cade definitivamente un’altra candidatura.

ECCOLO – Il sostituto di Tajon Buchanan si chiama Nicola Zalewski: adesso è ufficiale. L’Inter ha chiuso nel più breve tempo possibile l’acquisto del jolly polacco, che potrà dare a Simone Inzaghi diverse soluzioni. Infatti, il ragazzo nato a Tivoli è in grado di giocare sia a destra che a sinistra per quanto riguarda la fascia, ma all’occorrenza potrebbe essere impiegato anche come interno di centrocampo e sulla trequarti. Insomma, un jolly sempre utile per ogni allenatore. A Milano contano di poterlo recuperare soprattutto mentalmente, dopo un ultimo anno di Roma passato sulle montagne russe e sotto quattro gestioni: Mourinho, De Rossi, Juric e Ranieri.

CIFRE – Zalewski arriva a Milano con la formula del prestito oneroso di 600 mila euro e diritto di riscatto fissato tra i 6 e i 6,5 milioni di euro. Essendo in scadenza a giugno, il polacco ha prima firmato il rinnovo di un anno con la Roma per poi approdare definitivamente all’Inter. Oggi potrebbe essere già presente in panchina per Milan-Inter, con una parte delle visite mediche che verrà eseguito successivamente (probabilmente già domani). Con l’acquisto di Zalewski tramonta definitivamente la candidatura di Cristiano Biraghi, ritenuto il piano B dell’Inter se non fosse arrivato il ragazzo dalla Roma.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia