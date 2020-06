Ecco i numeri di Hakimi: è perfetto come esterno destro per Conte – GdS

La “Gazzetta dello Sport” spiega che Hakimi sembra trovare collocazione naturale come esterno destro nel modulo di Conte.

ADATTO A CONTE – Che ruolo ha Hakimi? «Sono un laterale con un’anima da centravanti», ha detto il marocchino in un’intervista a El Pais, quotidiano spagnolo. «Ho confidenza con il gol perché sono stato attaccante. Mi sento importante, perché posso cambiare una partita anche se gioco come difensore». Nel Borussia di Favre è stato schierato come esterno di centrocampo nel 3-4-3 e come terzino destro nel 4-2-3-1, il sistema della partita a Dortmund contro l’Inter. Sembra perfetto per il 3-5-2 contiano, nel ruolo che oggi è ricoperto da Candreva: Conte lo migliorerà nella fase difensiva.

CHE NUMERI – Velocità e resistenza alla velocità sono i suoi punti forti, in Bundesliga ha fatto registrare un picco di 36,49 chilometri all’ora. È uno «sfornatore» di assist, per lo più cross bassi o alti: i database gliene attribuiscono 10 nel campionato che sta per finire, due per Haaland. Ha un gran tiro e lo sfrutta, finora a Dortmund 12 reti in 73 presenze. Resta una domanda: se è così forte perché il Real lo vende a titolo definitivo? Perché può permetterselo, perché realizzerà una grande plusvalenza, perché Carvajal, il terzino destro dei blancos, ha 28 anni. Non ci sono zone d’ombra attorno a Hakimi. A 21 anni è padre di un bimbo di pochi mesi, Amin, figlio avuto dalla compagna, Hiba Abouk, attrice spagnola di origini nordafricane. Hiba, nata nel 1986, ha 12 anni in più di Ashraf, un ragazzo già uomo.