Ecco chi Ã¨ Cunha, talento brasiliano nel mirino dell’Inter – TS

Ecco chi è Cunha, talento brasiliano nel mirino dell'Inter

“Tuttosport” riassume la carriera di Matheus Cunha, talento del’Hertha Berlino nel mirino dell’Inter per l’attacco del prossimo anno.

TALENTO NEL MIRINO – Chi è Matheus Cunha? Un talento cristallino, che però ha un problema di mira. Anche se le gare di questo 2020 stanno un po’ cambiando questa cosa. Matheus Santos Carneiro Da Cunha è il nuovo nome sul taccuino di Ausilio e Marotta. E il fatto che il nome di battesimo sia Matheus, seppure con una sola t, non può che essere di buon auspicio.

PRIMI PASSI – Nato il 27 maggio 1999 a Joao Pessoa, capitale dello stato di Paraiba, Cunha ha iniziato a giocare nella squadra di futsal della città. Lì fu notato da un osservatore del Curitiba, che lo prese a 11 anni senza però mai farlo esordire in prima squadra. Grazie anche ai gol messi a segno nella “Dallas Cup” nell’aprile 2017 il brasiliano attira l’attenzione del Sion che quando compie 18 anni lo preleva per 1,5 milioni di dollari. Da qui il percorso è rapido. Nella stagione 2017-2018 mette insieme 29 gare nella Super League elvetica con 10 gol e 8 assist. E’ tecnico, abile nel dribbling, vede la porta. Tanto basta per finire nell’enorme rete di scout Red Bull, con Ragnick che lo vuole per il Lipsia.

DA LIPSIA A BERLINO – Preso per 15 milioni Cunha in Germania fa più fatica, ma bisogna ricordare che ha solo 19 anni. Gioca in tutto 39 gare di cui 22 da titolare. Segna 9 gol e gioca in tutte le posizioni di attacco: prima e seconda punta, trequartista, ala destra e sinistra. Un jolly, ma il non giocare con grande continuità lo frena. Nella prima metà di questa stagione colleziona solo 359 minuti in 13 gare e l’Hertha Berlino vede uno spiraglio. Qui ritrova il sorriso. Il momento più difficile sembra superato e per di più il 23 maggio la sua compagna Gabriela ha dato alla luce il suo primo figlio. Milano gli piace