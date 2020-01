Ecco chi è Ashley Young, dalle scuole con Hamilton allo United – TS

“Tuttosport” fa un ritratto di Ashley Young. L’esterno ha alle spalle una lunga carriera con un’evoluzione in stile Zambrotta.

GIALLO MATRIMONIO – Ashley è Young di nome, ma non di fatto: tuttavia, a 34 anni, il difensore esterno del Manchester United è pronto ad una nuova esperienza e a vestire la quarta maglia della sua carriera da “pro” dopo quelle di Watford – Aston VIlla – Manchester United. Di lui si sa tutto sul campo, meno della vita privata. La moglie Nicky Pike è la sua storica fidanzata dai tempi delle superiori. Gli ha dato i figli Tyler e Ellearana. Un unico colpo di scena tra di loro: nel 2011 il loro matrimonio da 200 mila dollari pianificato al The Grove Hotel di Watford venne cancellato all’improvviso. Young non volle mai commentare, ma in quelle ore venne pizzicato a Las Vegas in dolce e numerosa compagnia. Ci vollero quattro anni per il perdono finale ed il sí definitivo (almeno finora). Tornando al campo: mettersi in gioco per lui non è certo un problema, del resto ha giocato attaccante, esterno d’attacco e di difesa, su entrambe le fasce.

ALLA ZAMBROTTA – Che fosse una promessa se ne erano accorti in tanti, a partire dall’Aston Villa che nel 2007 mise 10 milioni sul piatto per averlo dal Watford, prima che il Manchester United raddoppiasse la posta 4 stagioni dopo. Ma di lui si era accorto prima di tutti Lewis Hamilton. Il campione del mondo di Formula 1 che nella ridente Stevenage – alla Henry Newman School – era suo compagno di scuola. Non una amicizia di ferro, quella tra i due, che del resto dopo gli studi si sono persi di vista e sono rimasti in contatto solo grazie agli amici. Hamilton non ha mai avuto dubbi: «Io correvo più forte di lui, ma la differenza la faceva con i piedi». Piedi buoni che lo fecero iniziare da attaccante prima di divenire una sorta di Zambrotta del calcio inglese. Non male per uno che da piccolo sognava di diventare come Ian Wright, bomber dell’Arsenal, di cui ha sempre detto: «Lui è il mio eroe, il mio modello». Young aveva lasciato Stevenage a 10 anni, per il Watford. Fin lí al padre aveva dato solo dispiaceri: il più grande di tutti? Tifare Gunners in una famiglia del Tottenham. Ma dal 16 novembre 2007, sua prima in nazionale (con l’Austria) anche quell’onta gli sarebbe stata perdonata.