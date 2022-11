Dzeko vuole il rinnovo e l’Inter lo sa, ma serve un’apertura – CdS

Dzeko ha chiuso il 2022 in campo dell’Inter da assoluto protagonista, fra l’eurogol al Bologna e la doppietta domenica a Bergamo con l’Atalanta. Partita dove ha ammesso l’intenzione di restare anche oltre il 30 giugno (vedi articolo). Il Corriere dello Sport fa il punto sul rinnovo.

VOLONTÀ DA UNIRE – Edin Dzeko domenica, dopo la doppietta con l’Atalanta, ha manifestato chiaramente come gli piacerebbe rinnovare con l’Inter. Arrivato nell’estate del 2021 dalla Roma, è a quota ventisei gol in settanta presenze fra tutte le competizioni. Ieri Giuseppe Marotta, tornando sull’argomento, ha aperto a un accordo ma “passando la palla” al giocatore (vedi articolo). Per il Corriere dello Sport la “volontà specifica” di cui parla Marotta su Dzeko è una sola: accettare un ingaggio di molto inferiore a quello attuale. Al momento guadagna cinque milioni di euro. Se ne parlerà, ma intanto rispetto a Dzeko la situazione rinnovo principale è Milan Skriniar (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno