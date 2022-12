Dzeko, volontà di rinnovo con l’Inter! Ma c’è distanza su cifre e durata – TS

Non solo Skriniar (vedi articolo), in casa Inter presto si dovrà discutere anche dell’eventuale prolungamento di Edin Dzeko. Secondo Tuttosport per il bosniaco i nerazzurri sono la priorità: va trovata l’intesa sulle cifre e la durata del nuovo accordo

PRIORITA’ – Edin Dzeko sta disputando un’ottima stagione con la maglia dell’Inter. Il contratto dell’attaccante bosniaco scade a giugno e, secondo Tuttosport, la volontà reciproca delle parti è quella di arrivare ad un accordo per il prolungamento. Per il numero 9 l’Inter è la priorità ed il club è consapevole dell’importanza dell’attaccante sia in campo che come uomo-spogliatoio. Andrà trovata però l’intesa sulle cifre e la durata: il club, infatti, ha intenzione di proporre un prolungamento a cifre inferiori rispetto ai 5,5 milioni percepiti attualmente dall’attaccante. Il club, inoltre, ha intenzione di proporre un rinnovo di un anno con opzione per il secondo, mentre Dzeko spera di strappare un accordo biennale. Presto la situazione potrebbe entrare nel vivo.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna