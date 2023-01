Dzeko, volontà di rinnovo con l’Inter! Resta distanza su un aspetto – CdS

Dzeko e l’Inter hanno voglia di andare avanti insieme. Secondo il Corriere dello Sport presto le parti andranno a colloquio per il rinnovo: c’è distanza su un aspetto

PROTAGONISTA – Edin Dzeko è uno dei leader dell’Inter di Inzaghi. Il bosniaco, che il 17 marzo festeggerà 37 anni, è stato decisivo per la conquista della Supercoppa con un gol che per movenze ed esultanza ha ricordato quello di Milito al Santiago Bernabeu. Dzeko, nonostante l’età, non pensa al ritiro, si sente e vuole continuare ad alto livello. La sua idea è di proseguire il suo percorso con l’Inter che, secondo il Corriere dello Sport, condivide il proposito del bosniaco. Occorre però trovare l’intesa sull’ingaggio: i nerazzurri propongono un accordo al ribasso, con un taglio dell’ingaggio dai 5,5 milioni attuali a circa 3. La richiesta di Dzeko, invece, è di 4 milioni. Subito dopo febbraio le due parti si siederanno ad un tavolo e proveranno a trovare l’intesa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno