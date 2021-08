Dzeko è virtualmente dell’Inter: via libera della Roma a prescindere dal sostituto – Sky

Dzeko è vicinissimo a vestire la maglia dell’Inter. L’annuncio dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Marchetti – giornalista di “Sky Sport” – in apertura di “Calciomercato” su Sky Sport 24 fa il punto della situazione sul futuro del centravanti della Roma

ARRIVA DZEKO – Il primo colpo nerazzurro per colmare parzialmente l’addio di Romelu Lukaku è in via di definizione. Si tratta di Edin Dzeko, che è virtualmente un giocatore dell’Inter. L’annuncio di Luca Marchetti dagli studi di Sky Sport 24. Le squadre sono in contatto in questi minuti per definire l’accordo, che non sarà oneroso per l’Inter. C’è l’OK della Roma per cedere Dzeko, che a Milano guadagnerà circa 5 milioni di euro netti annui per due anni. Domani – mercoledì 11 agosto – potrebbe arrivare la chiusura dell’operazione e l’arrivo a Milano del centravanti bosniaco, atteso per le visite mediche prima delle firme. In giornata c’è stata una forte accelerazione dell’Inter per portare Dzeko a Milano in tempi brevi. Pertanto è stato ottenuto il via libera della Roma a prescindere dall’arrivo del suo sostituto nella Capitale. Il mercato nerazzurro non si fermerà qui, però.