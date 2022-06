Dzeko con le valigie in mano, all’Inter serve spazio. Tre club sul bosniaco

Dzeko è l’indiziato numero uno per lasciare l’Inter in estate. Dopo un solo anno, il bosniaco è già con le valigie in mano. Sul giocatore, tre club interessati

IN USCITA − L’imminente doppio colpo in attacco, anche Marotta convinto (vedi articolo), costringerà l’Inter a silurare qualche giocatore. Oltre ad Alexis Sanchez, anche Edin Dzeko dovrebbe partire da Milano. Secondo Claudio Raimondi, di Sport Mediaset, sull’attaccante bosniaco c’è l’interesse di tre club. In primis il Real Madrid, a cui manca un vero vice Karim Benzema. La Juventus, che già lo aveva cercato lo scorso anno, e, infine, il nuovo Valencia targato Rino Gattuso.