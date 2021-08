Dzeko a Trigoria per l’allenamento della Roma. Attesa Inter

Dzeko è sempre più in orbita Inter per sostituire Lukaku. Intanto il bosniaco si è presentato a Trigoria per l’allenamento dei giallorossi, come riporta il giornalista Jacopo Aliprandi su Twitter.

ALLENAMENTO GIALLOROSSO – Su Twitter, il giornalista Jacopo Aliprandi riporta le immagini di Edin Dzeko che si reca agli allenamenti della Roma, iniziati alle ore 17: “Dzeko è appena arrivato a Trigoria. Il centravanti bosniaco si è presentato come tutti i tesserati Roma per la ripresa degli allenamenti”. L’attaccante bosniaco attende il via libera per volare a Milano e andare a completare l’attacco di Simone Inzaghi, ma la trattativa tra i due club non è ancora chiusa (vedi articolo). Di seguito il tweet di Aliprandi.

🚨 Edin #Dzeko è appena arrivato a #Trigoria. Il centravanti bosniaco si è presentato come tutti i tesserati Roma per la ripresa degli allenamenti. #ASRoma #Inter pic.twitter.com/anrlfCuaqX — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) August 10, 2021