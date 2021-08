Dzeko tornato a Roma: «Domani a Trigoria? Vediamo». Chiude con l’Inter?

Dzeko, come da voci circolate per tutta la giornata di oggi, è a un passo dall’Inter (vedi articolo). L’attaccante bosniaco è tornato a Fiumicino poco fa dalla Croazia e ha parlato con i cronisti presenti.

IN CHIUSURA? – Edin Dzeko domani potrebbe diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Il bosniaco è rientrato poco fa a Roma, sbarcando a Fiumicino dopo due giorni di vacanza a casa sua (in Croazia) una volta terminata la tournée coi giallorossi. Intercettato dai cronisti presenti a Fiumicino, Dzeko ha dichiarato: «Prima vado a casa a vedere i bambini, che non ho visto per due settimane i ragazzi. Poi domani a Trigoria? Vediamo. Step by step, come dicono».