Dzeko torna nel mirino dell’Inter: entra in un giro di punte con Belotti

Dzeko è, per l’ennesima volta, un nome segnalato come possibile acquisto dell’Inter. Il bosniaco entra in un giro di attaccanti che riguarda anche Belotti, come fa sapere Sportitalia.

INTRIGO DI CENTRAVANTI – Il Torino ha chiesto una risposta da Andrea Belotti entro quarantotto-settantadue ore, in un senso o nell’altro, sul rinnovo del contratto in scadenza fra undici mesi. Cosa c’entra questa notizia con l’Inter? Secondo Sportitalia ha due riflessi sui nerazzurri, in relazione alla vicenda Romelu Lukaku. Una è che l’attaccante può sostituire Duvan Zapata all’Atalanta, se il colombiano dovesse andare a Milano. L’altra è che Belotti interessa alla Roma qualora partisse Edin Dzeko. E proprio il bosniaco torna di nuovo in orbita Inter, nonostante lui si sia tolto dal mercato di recente (vedi articolo). Dzeko può diventare a breve una delle opzioni vagliate dai nerazzurri.