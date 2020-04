Dzeko sul mercato nonostante il rinnovo? Secca smentita della Roma

Dzeko è stato dato nuovamente in uscita dalla Roma da parte di alcuni organi di stampa (vedi articolo). La società giallorossa ha fatto pervenire all’ANSA la propria posizione ufficiale in merito, smentendo seccamente la notizia

SMENTITA SU DZEKO – Questa la posizione giallorossa: “L’AS Roma è estremamente soddisfatta di come Edin stia interpretando il ruolo di capitano, ancora di più in un momento così delicato. Non c’è nessuna strategia in atto per cambiare il suo futuro, che è nella Roma, né il club ha pensato di rivedere i propri accordi con il calciatore”. Una secca smentita, atta a far chiarezza sulla situazione del bosniaco vicino a passare all’Inter in estate.

