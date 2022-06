Dzeko sul mercato con Dybala e Lukaku all’Inter! Cambio su Correa – Sky

Dzeko stasera ha fatto doppietta in Bosnia-Finlandia (vedi articolo), ma potrebbero essere i suoi ultimi gol da giocatore di proprietà dell’Inter. Di Marzio, da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, vede più lui di Correa in uscita se dovessero arrivare Dybala e Lukaku.

UNO PIÙ UNO – L’Inter ha ricevuto una pesante apertura sul fronte Romelu Lukaku (vedi articolo) e ora andrà a trattare col Chelsea. Il belga, di ritorno, può arrivare assieme a Paulo Dybala, per il quale si attende l’accordo (vedi articolo). Gianluca Di Marzio spiega come cambierebbe l’attacco: «Dybala più Lukaku? Qualora dovessero arrivare entrambi finisce sul mercato Edin Dzeko. Lautaro Martinez non vuole andare via. Joaquin Correa al Marsiglia? Smentito».