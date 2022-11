Dzeko, il sogno di fine carriera è un altro ma rinnovo Inter si può! − TS

Dzeko sta incantando l’Inter a suon di gol e prestazioni. Prima parte di stagione eccellente del bosniaco che ora può anche rinnovare il contratto nonostante il desiderio di fine carriera

RINNOVO − Edin Dzeko contro l’Atalanta ha trascinato l’Inter alla vittoria. L’attaccante bosniaco (37 anni a marzo) ha sostituito alla grande Romelu Lukaku in questa prima parte di stagione. Sono nove i gol stagionali tra campionato e Champions League. Adesso si può addirittura pensare al rinnovo di contratto. Nonostante il desiderio del ‘Cigno di Sarajevo’ è quello di chiudere la carriera in MLS, l’attaccante ha ancora tanto da dare all’Inter. I contatti fra Ausilio e il suo procuratore Alessandro Lucci sono frequenti e da febbraio ci si siederà a tavolino per discutere seriamente del futuro. Il rinnovo di Dzeko dipenderà soprattutto dalle condizioni dello stesso giocatore. Al momento Suning gli garantisce 5,5 milioni di euro, servirebbe un abbassamento dell’ingaggio.

Fonte: Tuttosport − Stefano Pasquino