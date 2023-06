Dzeko si smarca: «Fenerbahce, certo solo delle ferie da mercoledì»

Dzeko non si sbilancia sul mercato. L’attaccante sta per lasciare l’Inter e approdare al Fenerbahce. In conferenza stampa alla vigilia di Bosnia-Lussemburgo parla così

DRIBBLA − Edin Dzeko è sempre più vicino a vestire la maglia del Fenerbahce. Il centravanti dell’Inter è in trattativa col club turco per arrivare a zero. Parti molto vicine con ingaggio top per il Cigno di Sarajevo (vedi articolo). Domani sarà impegnato con la propria Bosnia contro il Lussemburgo nel match valido per le qualificazioni a Euro 2024. Risponde così alle voci sul suo imminente arrivo a Istanbul: «Quanto a me, posso dire con certezza che sono in ferie da mercoledì».