Dzeko-Sanchez, segnale inequivocabile da un affare saltato per le giovanili

Niente da fare per lo scambio che avrebbe visto Edin Dzeko all’Inter e Alexis Sanchez alla Roma per la differenza di ingaggi tra i due

SCAMBIO – Secondo quanto riportato da “SportMediaset”, non ci sarebbero proprio le condizioni per portare a termine lo scambio Edin Dzeko–Alexis Sanchez tra Roma e Inter. Sarebbero troppi i quasi quattro milioni di euro di differenza di ingaggio lordo dei due giocatori. A dimostrarlo è anche un affare saltato nei giorni scorsi per il settore giovanile, un’operazione da 10mila euro. Che lo scambio fosse praticamente impraticabile lo ha di fatto confermato anche lo stesso Antonio Conte, quando ha dichiarato nella conferenza stampa pre Benevento che l’organico nerazzurro rimarrà così fino a termine della stagione.

Fonte: SportMediaset.it