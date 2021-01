Dzeko-Sanchez si ferma: nessuna intesa! L’Inter cambia o salta – Sky

Dzeko-Sanchez va verso la fumata nera. Angelo Mangiante, in collegamento con Sky Sport 24, segnala come non si sia trovato l’accordo fra Inter e Roma per lo scambio. Il dirigente giallorosso Tiago Pinto sta lasciando Milano: difficile che si riapra.

NULLA DI FATTO – Ieri sembrava fatta, oggi no. Angelo Mangiante parla su Sky Sport: «Novità importanti per quanto riguarda lo scambio dei prestiti tra Edin Dzeko e Alexis Sanchez. La situazione si è fermata: al momento non è stata trovata nessuna intesa. Non è un caso che Tiago Pinto stia lasciando Milano, tornando a Roma: non si è trovata la quadratura economica per fare questo scambio. Se l’Inter non proporrà una modalità diversa per fare questo scambio la Roma si fermerà qui. Cercherà e proverà, a mercato chiuso, di ricomporre la frattura tra Dzeko e Paulo Fonseca. A suo tempo, al Benfica, era riuscito a ricomporla con Adel Taarabt: da quasi fuori rosa era tornato importante. Sta tornando a Roma, poi se si dovesse riallacciare ci saranno aggiornamenti. La situazione è ferma, non ci sono le condizioni economiche per lo scambio fra Dzeko e Sanchez».