Dzeko-Roma: rottura! Fonseca ago della bilancia. Si riapre la pista Inter?

Alfredo Pedullà riporta una notizia clamorosa di calciomercato: Edin Dzeko avrebbe rotto definitivamente con Paulo Fonseca dopo la débàcle con lo Spezia. Tra il tecnico e l’attaccante bosniaco è guerra: diverse squadre hanno cominciato a prendere contatti per un affare last-minute

CAOS – La Roma di Paulo Fonseca è una polveriera in questi giorni. Dopo il parziale ammutinamento, post sconfitta in Coppa Italia con lo Spezia, le acque non sembrano essersi calmate: Edin Dzeko sarebbe pronto a dire addio ai giallorossi, qualora il tecnico portoghese dovesse restare in panchina. Proprio Fonseca aveva annunciato, in conferenza stampa, di aver tenuto il bosniaco in panchina per una contusione. Ma secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, nelle scorse ore un intermediario avrebbe proposto Dzeko al Paris Saint-Germain in camnio di uno tra Moise Kean e Mauro Icardi, ricevendo il ‘no’ secco del club parigino. Per adesso, dunque, Dzeko resta giallorosso, ma negli ultimi giorni di mercato potrebbe aprirsi una clamorosa opportunità di mercato per le squadre a caccia di una punta (Inter, Juventus ma non solo).

Fonte: Sportitalia