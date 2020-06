Dzeko-Roma, addio possibile! Inter torna sulle sue tracce? Il punto – TMW

Dzeko in estate potrebbe lasciare la Roma. Secondo quanto rivelato da “Tutto Mercato Web”, il club giallorosso non sarebbe più in grado di sostenere il suo ricco ingaggio ed ecco che torna di moda l’Inter. I nerazzurri, con il via libera di Conte, potrebbero tornare all’arrembaggio dopo essere andati vicini al centravanti l’estate scorsa. Di seguito i dettagli

NUOVO CAPITOLO – Edin Dzeko e l’Inter, la telenovela si arricchisce di un nuovo capitolo? Secondo quanto rivelato da “Tutto Mercato Web”, infatti, l’attaccante bosniaco è destinato a lasciare la Roma, non più in grado di sostenere il suo ricco ingaggio da 7,5 milioni di euro, a maggior ragione dopo il brusco stop della cessione societaria. L’Inter già l’estate scorsa andò molto vicina al suo acquisto, dopo specifica richiesta di Antonio Conte.

SCOGLIO – Richiesta che potrebbe essere rinnovata nella prossima finestra di calciomercato. Con Lautaro Martinez in direzione Barcellona e le difficoltà di arrivare a Edinson Cavani, molto più propenso a sposare il progetto dell’Atletico Madrid, Dzeko potrebbe fare al caso dei nerazzurri. Lo scoglio, anche in questo caso, sarebbe l’ingaggio: il centravanti infatti pretende la stessa cifra che percepisce attualmente, ma l’Inter sembrerebbe orientata a trattare. Per quanto riguarda la richiesta del club di James Pallotta, si parlerebbe di cifre inferiori a quelle della scorsa estate (20 milioni di euro, ndr).

Fonte: Tutto Mercato Web – Marco Conterio