Dzeko ha rinunciato ai soldi della Roma per arrivare all’Inter! La cifra

Dzeko è un nuovo giocatore dell’Inter, ora è arrivata anche l’ufficialità (vedi articolo ). Secondo quanto riporta il giornalista Di Marzio sul suo sito, l’operazione con la Roma si è sbloccata grazie al bosniaco che ha rinunciato a una corposa somma di denaro pur di facilitare il suo passaggio in nerazzurro.

FAME NERAZZURRA – Edin Dzeko è il nuovo numero 9 a disposizione di Simone Inzaghi. Il bosniaco è anche sceso in campo nel test amichevole contro la Dinamo Kiev trovando la sua prima rete in nerazzurro (vedi articolo). Nelle ultime ore il suo passaggio all’Inter si era arenato a causa di pendenze economiche tra l’attaccante e la Roma. La situazione è stata risolta dallo stesso giocatore. Secondo Gianluca Di Marzio, Dzeko ha rinunciato a 500.000 euro pur di diventare subito un giocatore dell’Inter e poter così essere pronto per l’inizio della stagione. La società giallorossa non ha voluto corrispondere la cifra. La partenza del bomber a pochi giorni dalla prima partita di campionato l’ha infatti messa in una situazione non facile, senza un sostituto pronto. La rinuncia di Dzeko testimonia la grande voglia del giocatore di calarsi subito nel mondo nerazzurro.

Fonte: gianlucadimarzio.com