Dzeko, rinnovo con l’Inter possibile ma a una condizione – CdS

Ancora una volta nella partita di ieri Dzeko si è rivelato fondamentale per la vittoria finale dell’Inter. Il bosniaco in scadenza nel 2023, sta dimostrando che nonostante non sia più giovanissimo può essere decisivo. Secondo il Corriere dello Sport un’eventuale rinnovo è possibile, ma solo a una condizione.

RINNOVO POSSIBIE − Dopo l’arrivo di Romelu Lukaku nel mercato estivo, il ruolo di Edin Dzeko sembrava destinato a essere quello di gregario di lusso. Gli infortuni del belga hanno però ribaltato la situazione, costringendo il bosniaco a fare gli straordinari. Con i suoi gol e le sue giocate, il numero nove nerazzurro è riuscito a non far perdere all’Inter troppo terreno rispetto alle dirette concorrenti, eccezion fatta per il Napoli. Con questi numeri, Dzeko sta dimostrano di poter ancora essere decisivo e di meritarsi il rinnovo di contratto. Il bosniaco andrà in scadenza a fine stagione, e a suon di ottime prestazioni sta meritando la riconferma anche per il prossimo anno. Secondo il Corriere dello Sport, del suo rinnovo si parlerà nei prossimi mesi, vista la priorità di ritoccare il contratto di Milan Skriniar. Il prolungamento del bomber dell’Inter potrà avvenire però solo a condizione di un dimezzamento di stipendio da parte di Dzeko.

Fonte: Corriere dello Sport – Patrick Iannarelli