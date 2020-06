Dzeko puÃ² tornare obiettivo Inter, ecco le condizioni – TS

Dzeko può tornare obiettivo Inter, ecco le condizioni – TS

“Turtosport” riporta che Dzeko potrebbe tornare nel mirino dell’Inter. Il bosniaco però è un nome importante: serve spazio in rosa.

RITORNO DI FIAMMA – Oltre a Giroud anche Dzeko può tornare un’opzione per l’attacco dell’Inter. Un’estate fa il bosniaco era il grande obiettivo di mercato di Conte, che lo sognava per fare coppia con Lukaku. Da titolare. Poi però è arrivato il rinnovo con la Roma. Uno stipedio da 7 milioni bonus compresi che però oggi pesa come un macigno per il bilancio giallorosso. Specialmente in assenza di qualificazione Champions.

LIBERARE UN POSTO – Dzeko un anno fa ha fatto una scelta anche di vita. Ma il ridimensionamento della Roma e il richiamo di Conte potrebbero avere un peso adesso. Per l’Inter il suo arrivo è condizionato ad una partenza di Lautaro Martinez o ad un mancato accordo col Manchester United per Alexis Sanchez. Insomma serve un posto da titolare bis a differenza di quanto succederebbe con Giroud.