Dzeko pone una condizione sul rinnovo con l’Inter. Ha una priorità − CdS

Dzeko è uno dei tanti giocatori in scadenza a giugno con l’Inter. L’intenzione è quella di rinnovare, ma il bosniaco pone una condizione importante al livello di cifre

CONDIZIONE − Edin Dzeko è l’attaccante più in forma dell’Inter. Dopo l’ottima prima parte di stagione, il bosniaco è ripartito bene anche nel 2023 segnando subito contro il Napoli e risultando decisivo in Coppa Italia col Parma. Si medita sul rinnovo di contratto. Visto il proprio rendimento e i numeri, Dzeko pone una condizione: partire da una base di quattro milioni e non da tre. Da capire se il club accetterà. Su di lui le avances comunque non mancano. L’ex Roma è stimato da MLS e Galatasaray.

Fonte: Corriere dello Sport − Eleonora Trotta