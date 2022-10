Dzeko, perché privarsene? Rinnovo con l’Inter da non escludere − CdS

Dzeko è stato sicuramente un fattore in questo avvio di stagione all’Inter. Il bosniaco ha sostituito alla grande Lukaku spingendo la squadra verso grandi risultati. Occhio alla sua possibile permanenza anche per un altro anno

RINNOVO − Il contratto di Edin Dzeko con l’Inter scadrà il prossimo 30 giugno 2023. Per quella data, l’ex Roma avrà giù compiuto ben 37 primavere. Probabilmente troppi per un giocatore ma non per Dzeko che continua ad incantare a suon di prestazioni da top. Nelle ultime uscite ha aiutato tanto la squadra di Simone Inzaghi, sostituendo molto bene l’assente Romelu Lukaku. Adesso si pensa anche al suo futuro. Perché non rinnovarlo magari per un altro anno? Se ne parlerà sicuramente a tempo debito ma è un’ipotesi da non scartare. Soprattutto se il bosniaco si accontenterà di un ingaggio sobrio e a cifre contenute.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno