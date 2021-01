Dzeko per Sanchez, Inter e Roma stasera o mai più! Pinamonti altrove – AP

Foto da Dreamstime.com

Dzeko tra qualche ora saprà dove continuare la sua carriera. E anche Sanchez. Come riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, l’operazione è destinata a chiudersi o meno entro stasera. Fuori dalla trattativa Pinamonti, che valuterà altre opzioni

ORE CALDE – La trattativa che vede coinvolti Edin Dzeko e Alexis Sanchez è entrata nel vivo. Anzi, è già al bivio. Lavoro no-stop da parte di tutte le parti coinvolte per arrivare alla fumata bianca. C’è la volontà di risolvere i problemi che ci sono a livello economico, ma non si può andare oltre stasera. Il Direttore Generale giallorosso, Tiago Pinto, ha previsto il rientro a Roma in serata. Se si trova la quadra a Milano entro stasera, l’operazione si farà. Altrimenti è destinata a saltare. Inter e Roma ci lavorano ancora. Andasse in porto lo scambio, Andrea Pinamonti potrebbe partire e tra le candidate il Bologna resta in nettissimo vantaggio sulle altre (vedi articolo).