Dzeko ora costa troppo, la Roma deve cederlo: Inter vigile – CdS

Il “Corriere dello Sport” riporta che le difficoltà economiche della Roma potrebbero portare alla cessione di Dzeko, obiettivo dell’Inter l’estate scorsa.

COSTI TROPPO ALTI – Da risorsa a problema. Dzeko torna in discussione alla Roma. Il problema è economico. Un capitano che guadagna 7,5 milioni netti in scadenza nel 2022 è un impegno quasi insostenibile per un’azienda in sofferenza. Non basta il taglio degli stipendi già annunciato perché la Roma ha chiuso la trimestrale a -87 milioni. E c’è un problema anche progettuale: se la squadra non giocasse la prossima Champions League la situazione peggiorerebbe anche. Il bosniaco da solo rappresenta il 10% dei costi societari annuali.

VOGLIA DI ROMA – Da qui l’orientamento generale di Flenga. Se esiste la possibilità di cedere Dzeko va esplorata. In alternativa si tratti sulla possibilità di spalmare lo stipendio. Per quanto riguarda il giocatore l’idea di cambiare squadra e città non lo stuzzica particolarmente. Ma a 34 anni un’occasione conveniente potrebbe valutarla.

INTERESSE INTER – Non sarà facile trovare una destinazione. In Italia potrebbe tornare alla carica l’Inter qualora dovesse saltare l’arrivo di Giroud. Conte lo stima. Ma servirebbe la disponibilità della Roma a liberarlo gratis o quasi. Lo scorso anno 12 milioni non furono nemmeno considerati.