Dzeko, opzione Inter non avanza. Obbligatorio restare alla Roma? – Sky

Condividi questo articolo

Photo 206079231

Dzeko è altamente improbabile non solo che si trasferisca all’Inter, ma anche che lasci la Roma entro lunedì prossimo. Gianluca Di Marzio, durante “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, sostiene che sia difficile riuscire a completare la cessione nonostante lo screzio con Paulo Fonseca.

NIENTE DA FARE – Per Edin Dzeko, in questi giorni, si è ipotizzato uno scambio con Christian Eriksen fra Inter e Roma. Per Gianluca Di Marzio non potrà essere così: «Tutte le ipotesi che sono state in qualche modo impostate, messe in piedi e valutate a livello embrionale non sono state portate avanti. A meno che non succeda nulla in settimana credo che il giocatore e la società dovranno riconciliarsi con l’allenatore. So che c’è già una macchina diplomatica in atto».