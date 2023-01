Dzeko, numeri da top! Inter pronta ad offrire il rinnovo: le cifre – TS

Edin Dzeko è un elemento cruciale dell’Inter di Inzaghi. Secondo Tuttosport per il bosniaco, in scadenza a giugno, la volontà è quella di restare in nerazzurro

RINNOVO – Edin Dzeko sta disputando una stagione di alto livello. Il bosniaco ha siglato 7 gol in Serie A e 3 n Champions League: numeri simili a Messi e Benzema. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il bosniaco ha intenzione di essere ancora protagonista all’Inter e ha intenzione di restare a Milano. Visto il rendimento stagionale l’attaccante, in scadenza a giugno, si aspetta una proposta di rinnovo sulle cifre attuali (5 milioni): la volontà dell’Inter è quella di trattenerlo e, terminato il mercato di gennaio, si siederà ad un tavolo con l’entourage del calciatore per trattare, proponendo magari un ingaggio da 5 milioni bonus compresi.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini