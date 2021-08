Dzeko, niente allenamento con l’Inter: si attende il via libera, slitta annuncio

Dzeko non si allena oggi con l’Inter, e a questo punto è probabile che slitti a domani l’annuncio. È appena iniziata la seduta pomeridiana agli ordini di Inzaghi e il bosniaco non fa parte del gruppo. Lo annuncia Sky Sport.

NUOVO STOP – Nel pomeriggio si è detto che per l’ufficialità di Edin Dzeko all’Inter servono ancora dei minimi dettagli burocratici (vedi articolo). Piccole difficoltà, che non mettono in discussione l’operazione ormai chiusa (ecco perché ieri Giuseppe Marotta ha detto che si è sta andando alla fine). Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, comunica che nell’allenamento iniziato alle 18 il bosniaco non è ancora a disposizione di Simone Inzaghi. A questo punto appare difficile che per Dzeko l’ufficialità possa arrivare oggi: più probabile domani.